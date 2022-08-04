"Единый день голосования – 2022": Эксперты ЭИСИ дали первые прогнозы на предстоящие выборы

В России угасла дискуссия о том, нужны ли выборы в условиях текущей общественно-политической обстановки. Об этом в ходе круглого стола ЭИСИ заявил управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев. Он оказался в числе участников дискуссии на тему "Единый день голосования – 2022: первые прогнозы", где политологи обсудили прошедший процесс регистрации, как проявляют себя кандидаты и партии, а также примеры успешной работы врио глав регионов, участвующих в избирательной кампании.

Отдельно была выделена работа бывших сотрудников Администрации Президента: врио губернатора Кировской области Александра Соколова и врио губернатора Томской области Владимира Мазура. В отношении Александра Соколова эксперты высоко оценили эффективность развёрнутой коммуникации с населением в регионе, быстро набранную популярность в соцсетях, количество и качество поездок, охарактеризовав их как "работу по конкретным проблемам". Так же, как и Александр Соколов, развернул все свои компетенции в интересах территории врио губернатора Томской области Владимир Мазур. По мнению Алиева, кампания этих двух врио ведётся по самому важному контуру для населения — "будьте с нами, привлекайте ресурсы для решениях проблем в области".

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов. Фото © Telegram / Александр Соколов

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, по мнению экспертов ЭИСИ, также подал удачный пример глубокой погружённости в специфику региона и придания ему нового промышленного статуса.

"Сегодня можно смело прогнозировать, что те губернаторы, которые были назначены врио в два цикла, крайне успешно проходят свою кампанию. И мы ждём достаточно убедительных результатов по итогам голосования. Я думаю, что они с высокой вероятностью преодолеют 65–68%. Причём это достаточно скромный прогноз. Полагаю, что какие-то политики могут показать результат и лучше", — заключил Алиев.

Модератор круглого стола Павел Данилин выделил врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Эксперт уверен, что залогом его успеха станут уже решённые жизненно важные вопросы для населения всего за одиннадцать месяцев работы. Это введение девятнадцати новых объектов и базового коллектора для обеспечения населения питьевой водой, запуск ремонта и строительства порядка 300 километров дорог, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, восстановление авиасообщения с Москвой. По прогнозам Данилина, результат этого врио на выборах может быть порядка 70%.

Врио главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров. Фото © Vk / Максим Егоров

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал о том, как он видит базовый фон, определяющий настроение людей, ссылаясь на результаты федеральной социологии. Эксперт остановился на показателях социального самочувствия, места избирательной кампании в политической повестке, а также на рейтингах власти. По данным ФОМ и ВЦИОМа, граждане не ощущают в повестке никакой избирательной кампании: сказывается летний период. По мнению эксперта, такая ситуация выглядит нормальной, так как, если сравнивать данные федеральной кампании прошлого года, за месяц до выборов в тот период люди тоже не видели никаких выборов. И в этом смысле у партий есть шанс закрепиться в повестке уже сейчас. Показатели социального самочувствия можно назвать рекордными за последние годы, по словам эксперта. Если год назад 47% оценивали ситуацию как спокойную, а 45% — как тревожную, то сейчас 62% россиян имеют спокойное настроение, а 32% определяют его как тревожное.

Говоря об оценке работы власти, ситуация для "Единой России" и руководства страны складывается хорошо. Если в прошлом году 57% граждан позитивно оценивали работу президента Владимира Путина, то сегодня их 81%. Доверие главе государства в 2021 году выражали 54% граждан, сейчас — 78%.

"Это экстраполируется и на партию власти. Поэтому, безусловно, можно ожидать высоких результатов партии власти на грядущих выборах. Я обращаю внимание на "Единую Россию", потому что на самом деле это важный показатель. Он фиксирует отношение к власти в целом. По результатам ФОМ в среднем рейтинг партии на 15% больше среднего рейтинга за июль, если сравнивать 2021 и 2022 годы соответственно", — резюмировал Чеснаков.

Фото © Сайт Государственной думы

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в свою очередь осветила вопрос деятельности единороссов в контексте специальной военной операции.

"Если мы посмотрим регулярные новости партии, аккаунты депутатов, главная история в том, что на протяжении пяти-шести месяцев в ДНР и ЛНР проводится системная работа по оказанию гуманитарной помощи. Это пример настоящего патриотизма… Партия "Единая Россия" — единственная, кто занимается этой повесткой, в отличие от остальных парламентских партий", — отметила она.

Например, депутат новой волны Игорь Костюкевич одним из первых уехал и начал разворачивать пункты приёма беженцев сначала в Ростовской области, потом в ДНР и ЛНР, сейчас он плотно работает в Херсоне по социальной повестке. Дмитрий Хубезов и Бадма Башанкаев используют свой профессиональный медицинский опыт на передовой, а также организовали приезд бригад, которые вахтовым методом оказывают помощь пострадавшим. Михаил Киселёв, заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, помогает в проведении строительных работ вместе с "Российскими студенческими отрядами". При содействии партии был учреждён и женский комитет.

Депутат Госдумы Игорь Костюкевич. Фото © ТАСС / Бок Андрей

"Я хочу обратить внимание, что они совершают не просто поездки на освобождённые территории, которые в среде изначально могли восприниматься по-разному. Это конкретная помощь отдельному жителю, решение определённой проблемы и системное доведение ситуации до нормализации", — подчеркнула Кислицына.