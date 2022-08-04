Били "Точкой-У": Опубликованы фото последствий удара ВСУ по Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ ударили по Брянской области "Точкой-У"
Сегодняшний удар по посёлку Климово Брянской области ВСУ нанесли из комплекса "Точка-У", но российская ПВО сбила ракету. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В результате её осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль", — написал глава региона в телеграм-канале и показал фото повреждений.
По его словам, в результате также пострадали двое мирных жителей — они получили лёгкие осколочные ранения и уже получают медпомощь.
Напомним, ранее вечером 4 августа Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный посёлок Климово в Брянской области.