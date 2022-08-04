Били "Точкой-У": Опубликованы фото последствий удара ВСУ по Брянской области

Сегодняшний удар по посёлку Климово Брянской области ВСУ нанесли из комплекса "Точка-У", но российская ПВО сбила ракету. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В результате её осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль", — написал глава региона в телеграм-канале и показал фото повреждений.

Последствия удара ВСУ по Брянской области. Фото © t.me/avbogomaz

Последствия удара ВСУ по Брянской области. Фото © t.me/avbogomaz

По его словам, в результате также пострадали двое мирных жителей — они получили лёгкие осколочные ранения и уже получают медпомощь.