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4 августа, 16:36

Били "Точкой-У": Опубликованы фото последствий удара ВСУ по Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили по Брянской области "Точкой-У"

<p>Последствия удара ВСУ по Брянской области. Фото © <a href="https://t.me/avbogomaz/805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me/avbogomaz</a></p>

Последствия удара ВСУ по Брянской области. Фото © t.me/avbogomaz

Сегодняшний удар по посёлку Климово Брянской области ВСУ нанесли из комплекса "Точка-У", но российская ПВО сбила ракету. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В результате её осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль", — написал глава региона в телеграм-канале и показал фото повреждений.

Последствия удара ВСУ по Брянской области. Фото © t.me/avbogomaz

Последствия удара ВСУ по Брянской области. Фото © t.me/avbogomaz

Последствия удара ВСУ по Брянской области. Фото © t.me/avbogomaz

Последствия удара ВСУ по Брянской области. Фото © t.me/avbogomaz

По его словам, в результате также пострадали двое мирных жителей — они получили лёгкие осколочные ранения и уже получают медпомощь.

Напомним, ранее вечером 4 августа Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный посёлок Климово в Брянской области.

Александра Вишнякова

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