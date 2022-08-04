Минобороны РФ сообщило о гибели двух человек в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе
Два представителя вооружённых формирований Нагорного Карабаха погибли, ещё 14 получили ранения в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Об этом информирует в четверг пресс-служба Минобороны России.
"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибли двое и ранено четырнадцать представителей вооружённых формирований Нагорного Карабаха", — говорится в сообщении.
Командование миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами урегулировали инцидент, добавили в ведомстве.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом премьер Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной. А также отметил, что события вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. В свою очередь ОДКБ призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём.
Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times