Минобороны РФ сообщило о гибели двух человек в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Два представителя вооружённых формирований Нагорного Карабаха погибли, ещё 14 получили ранения в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Об этом информирует в четверг пресс-служба Минобороны России.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибли двое и ранено четырнадцать представителей вооружённых формирований Нагорного Карабаха", — говорится в сообщении.