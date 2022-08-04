"Все они — фашисты": Политолог уравнял бойцов ВСУ и националистов за обстрелы мирного населения
Политолог Михайлов объяснил, почему теперь ВСУ ждёт только уничтожение
ВСУ упустили шанс сдаться, теперь их ждёт уничтожение. Такое мнение телеканалу "360" озвучил политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
"Время сдаваться прошло, дальше будет уничтожение. Потому что сейчас градация между нацистами и украинскими вооружёнными силами фактически отсутствует", — пояснил он, указав, что ВСУ продолжают обстреливать мирное население Донбасса.
Эксперт подчеркнул, что даже на Западе начали обращать внимание на зверства украинских военных, а также на нарушения ими международных норм. Так, правозащитная организация Amnesty International подтвердила, что ВСУ размещают боевую технику в городах и создают угрозу для их жителей.
"Я думаю, что новый трибунал, который будет создан, по достоинству оценит все выступления международных организаций, а мы предоставим гораздо больше доказательств. Теперь между украинскими военными и националистами никто не делает разделения. Все они — фашисты", — отметил политолог.
Ранее Лайф писал, что авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили до 200 целей ВСУ в ходе "Операции Z" на Украине. Были поражены два пункта управления, включая 95-ю десантно-штурмовую бригаду в районе населённого пункта Константиновка в ДНР, формирование националистов в районе населённого пункта Терноватое Запорожской области, а также военная техника и живая сила ВСУ ещё в 194 районах.
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