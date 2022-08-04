"Можно литр, два или три насобирать": Петербуржцев призвали ехать в лес за поспевшими черникой и морошкой
Биолог Глазков посоветовал петербуржцам идти в лес за черникой и морошкой
Кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" посоветовал жителям Северной столицы и области отложить все дела и сходить в лес за грибами и ягодами. По словам эксперта, сейчас самое время собирать вкусную и полезную чернику и морошку.
Петербуржцам посоветовали идти в лес за черникой и морошкой. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Черника поспела. Две-три недели назад люди рванулись в лес за ней, она ещё неспелой, кислой была. Потемнела, но ещё не набрала сок свой. Сейчас черника спелая, сочная. Её можно весь август собирать, она до сентября будет", — рассказал Глазков.
Однако биолог предостерёг от ошибки по сбору ещё непоспевшей голубики. Несмотря на то что ягода уже потемнела, идти в лес за ней лучше недели через две. Не стоит бояться, что к тому времени её уже всю соберут. Как успокоил Глазков, в этом году голубики будет особенно много, как и морошки.
"В этом году рекордное количество этой северной ягоды, которая являлась любимой ягодой Петра Первого. Она переспела, перезрела, но её ещё можно собирать. Она душистая. Кто знает места, можно литр, два или три насобирать", — добавил эксперт.
А ранее Лайф рассказывал о крыжовнике — одной из самых полезных ягод, растущих на российских огородах. По словам нутрициолога, крыжовник обладает множеством полезных качеств, например содержит большое количество витамина С (в несколько раз больше, чем в малине и чернике), а также антиоксидантов. Обратить особое внимание на ягоду стоит тем, у кого выявили анемию. Также она может помочь при проблемах с запорами.
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