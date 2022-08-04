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4 августа, 17:17

В Петербурге Дворцовый мост разведут под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича

В ночь с 8 на 9 августа в рамках шоу "Поющие мосты" в Петербурге разведут Дворцовый мост под Седьмую Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. Акция откроет череду мероприятий, которые подготовлены к 80-летию первого исполнения произведения, передаёт газета "Петербургский дневник".

"Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича стала символом мужества нашего страдающего, но непокорённого города в годы блокады. Для нас очень важно, что звуковое шоу "Поющие мосты" принимает участие в городских мероприятиях, посвящённых 80-летию с момента первого исполнения этого легендарного произведения", — сказал гендиректор "Петроцентра", главред газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

В ходе мероприятия жители и гости Северной столицы смогут услышать Ленинградскую симфонию в самом сердце города на Неве, добавил он.

В Петербурге по инициативе ЕР ищут возможность гарантировать "визитную карточку" города — развод мостов

В Петербурге по инициативе ЕР ищут возможность гарантировать "визитную карточку" города — развод мостов

Ранее в Петербурге в рамках проекта "Поющие мосты" Дворцовый мост развели под плейлист, посвящённый Дню Военно-морского флота России. Присутствующие услышали, в частности, композиции "Легендарный Севастополь" В. Мурадели, "Марш нахимовцев" В. Соловьёва-Седого, "Варяг" А. Турищева и вальс из фильма "Океан" А. Флярковского.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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