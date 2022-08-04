Дмитрий Гоблин Пучков — об удалении канала YouTube: Удалили меня как личность

Переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с телеканалом "360" прокомментировал удаление своего канала на YouTube. По мнению блогера, это дело рук "модераторов-укронацистов", которые "рулят русским сегментом".

Блогер напомнил, как до этого видеохостинг без предупреждения и объяснения причин удалял аккаунты российских государственных телеканалов.

"Они же ничего не объясняют. То есть "удалили за нарушение правил сообщества". Какие правила я там нарушаю, никто не объясняет, что делать, чтобы подобное не повторилось, — тоже", — заявил Пучков.

При этом он отметил, что ещё полтора года назад перенёс все свои видео на российские платформы, например RuTube и "ВКонтакте".

"Удалили они не канал, а удалили меня как личность. Это я их не устраиваю. Вопрос, естественно, задам. Задать можно. А так, с чем разбираться? Это чужая организация в чужой стране, и чего я там добьюсь — непонятно", — добавил переводчик.