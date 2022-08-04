Возбуждено уголовное дело после гибели людей при обстреле ВСУ театра и гостиницы в Донецке

Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при обстреле ВСУ драматического театра и гостиницы в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), по факту обстрела украинскими националистами гражданской инфраструктуры в Донецке и гибели людей", — говорится в сообщении.