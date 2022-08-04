Возбуждено уголовное дело после гибели людей при обстреле ВСУ театра и гостиницы в Донецке
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при обстреле ВСУ драматического театра и гостиницы в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), по факту обстрела украинскими националистами гражданской инфраструктуры в Донецке и гибели людей", — говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Жертвами удара стали шесть человек, среди погибших есть девочка-подросток.