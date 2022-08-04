В ФРГ хотят построить новый трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа

В Германии началось строительство трубопровода, который должен будет связать терминал сжиженного природного газа (СПГ) в городе Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

"Строительство терминала сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене продолжается! Сегодня также был начат газопровод к газохранилищу в Этцеле. Работа идёт по плану. Терминал СПГ должен быть введён в эксплуатацию в конце года", — рассказали представители немецкого ведомства в соцсетях.

Известно, что новый газопровод должен транспортировать сжиженный природный газ на расстояние примерно 26 километров от причала в порту до узла газохранилища в Этцеле. Ранее немецкие СМИ сообщили, что планирование и строительство такого газопровода в среднем занимает порядка 6–8 лет, но немцы планируют запустить его в эксплуатацию уже в декабре этого года. Такая возможность появилась благодаря специальному закону, который санкционировал строительство трубопроводов до завершения соответствующего процесса утверждения планирования.

Добавим, что терминал СПГ в Вильгельмсхафене получил разрешения только в начале июля. Планируется, что через Вильгельмсхафен в сеть первоначально будет поступать около 7,5 миллиарда кубометров голубого топлива ежегодно.