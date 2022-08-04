Росгвардейцы уничтожили ещё 24 оператора украинских беспилотников в ЛНР

Бойцы Росгвардии за три дня уничтожили двадцать четыре оператора украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие обнаружили два противотанковых ракетных комплекса "Джевелин", 17 гранатомётов, в том числе ручные противотанковые гранатомёты производства Швеции, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, более 500 снарядов и мин, 140 гранат, 70 выстрелов к гранатомётам, свыше 3000 боеприпасов к стрелковому оружию, а также тепловизор PARD-TA32.

"При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнём артиллерии. На специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе пятерых детей", — говорится в сообщении ведомства.