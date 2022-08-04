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4 августа, 18:57

МО: Националисты обстреливают ВС РФ из частных домов в ДНР, провоцируя на ответный огонь

Украинские боевики обстреливают российских военнослужащих из частных домов в Донецкой Народной Республике, провоцируя на ответный огонь, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Северске (ул. Ямская) и в Соледаре (ул. Свободы) Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения Российских вооружённых сил с целью вызова ответного огня", — сказал он в ходе брифинга.

Таким образом боевики хотят обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям и широко осветить это в украинских и западных СМИ.

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А ранее Лайф рассказывал, что российские войска подавили по три взвода реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц Д-30, а также четыре взвода орудий "Гвоздика" в Донецкой Народной Республике. Работа велась в районах населённых пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка.

Обложка ©

Getty Images / Scott Olson

Николь Вербер

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