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4 августа, 19:16

На Посольство Азербайджана в Великобритании совершено нападение

Группа неизвестных вандалов совершила нападение на азербайджанское посольство в Лондоне. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД республики.

"Проникнув в здание посольства, нападавшие совершили в здании ряд актов вандализма, вывесили на балконе религиозные флаги, выкрикивали радикальные религиозные лозунги", — сообщили дипломаты, уточнив, что сотрудники дипмиссии не пострадали.

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В инцидент пришлось вмешиваться полицейским, нападавших удалось выдворить из здания посольства и задержать. Дипломаты сообщили, что это происшествие теперь расследуется правоохранительными органами.

МИД республики проинформировал, что направил британским властям предупреждение о необходимости обеспечения безопасности зданий дипмиссий в соответствии с Венской конвенцией.

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Как ранее сообщал Лайф, на Украине избили националиста, обвиняемого в нападении на российское посольство. По его словам, всем, кто поедет в тот же город, следует взять средства самообороны.

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ТАСС / ANDY RAIN

Дмитрий Алексиевич

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