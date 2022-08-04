На Посольство Азербайджана в Великобритании совершено нападение
Группа неизвестных вандалов совершила нападение на азербайджанское посольство в Лондоне. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД республики.
"Проникнув в здание посольства, нападавшие совершили в здании ряд актов вандализма, вывесили на балконе религиозные флаги, выкрикивали радикальные религиозные лозунги", — сообщили дипломаты, уточнив, что сотрудники дипмиссии не пострадали.
В инцидент пришлось вмешиваться полицейским, нападавших удалось выдворить из здания посольства и задержать. Дипломаты сообщили, что это происшествие теперь расследуется правоохранительными органами.
МИД республики проинформировал, что направил британским властям предупреждение о необходимости обеспечения безопасности зданий дипмиссий в соответствии с Венской конвенцией.
Как ранее сообщал Лайф, на Украине избили националиста, обвиняемого в нападении на российское посольство. По его словам, всем, кто поедет в тот же город, следует взять средства самообороны.
ТАСС / ANDY RAIN