На Посольство Азербайджана в Великобритании совершено нападение

Группа неизвестных вандалов совершила нападение на азербайджанское посольство в Лондоне. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД республики.

"Проникнув в здание посольства, нападавшие совершили в здании ряд актов вандализма, вывесили на балконе религиозные флаги, выкрикивали радикальные религиозные лозунги", — сообщили дипломаты, уточнив, что сотрудники дипмиссии не пострадали.

В инцидент пришлось вмешиваться полицейским, нападавших удалось выдворить из здания посольства и задержать. Дипломаты сообщили, что это происшествие теперь расследуется правоохранительными органами.

МИД республики проинформировал, что направил британским властям предупреждение о необходимости обеспечения безопасности зданий дипмиссий в соответствии с Венской конвенцией.