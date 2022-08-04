В "Роскосмосе" раскрыли, от чего зависит дата выхода России из проекта МКС
Крикалёв заявил, что Россия может выйти из проекта МКС и в 2025 году, и в 2030-м
Дата выхода России из проекта Международной космической станции будет определяться техническим состоянием МКС. Об этом заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
"После 2024 года. Это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год. Точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа её технического состояния", — сказал он во время выступления по видеосвязи на пресс-конференции в Хьюстоне.
О том, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. К этому времени будет начато формирование российской орбитальной станции, добавил Борисов. Он отметил, что, безусловно, все обязательства перед партнёрами России будут выполнены. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года было принято не сегодня. При этом в NASA не поступало от России официального сообщения о планах выйти из проекта Международной космической станции, сообщил глава программы МКС космического агентства Робин Гейтенс.
ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"