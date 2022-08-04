Многодетный педофил-сектант сбежал из суда, но на воле побыл считаные дни
Полицейские снова поймали сбежавшего из суда гатчинского педофила Бовта
Педофилу Андрею Лобадюку (Бовту) недолго удалось погулять на свободе после побега из здания суда в Ленинградской области. В распоряжении Лайфа появилась информация о том, что злоумышленник задержан.
Бовт признан невменяемым, он обвиняется в насильственных преступлениях в отношении собственных несовершеннолетних детей. Для розыска преступника были ориентированы все подразделения полиции: в первую очередь Управление уголовного розыска и Центр кинологической службы ГУ МВД России.
Сообщается, что была получена информация о конкретном автомобиле – большегрузе марки "Мерседес", на котором разыскиваемый перемещается в качестве попутчика. Эти сведения поступили в дорожную полицию Тосненского района Ленинградской области. И вечером 4 августа на 637-м километре автодороги "Россия" наряд ДПС остановил указанный автомобиль и задержал пассажира. Разыскиваемый мужчина передан сотрудникам уголовного розыска.
Напомним, уроженец Санкт-Петербурга Андрей Лобадюк сожительствовал с двоюродной сестрой, она родила ему шестерых детей. Семья жила затворниками в частном доме в Гатчине, и только в 2019 году стало известно, что мужчина совершает регулярное сексуальное насилие в отношении 13-летней дочери. В 2021 году Бовта признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу. В июле 2022 года во время судебного заседания многодетный педофил сбежал из здания суда в Ленинградской области.
Предоставлено Лайфу