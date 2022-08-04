Многодетный педофил-сектант сбежал из суда, но на воле побыл считаные дни

Педофилу Андрею Лобадюку (Бовту) недолго удалось погулять на свободе после побега из здания суда в Ленинградской области. В распоряжении Лайфа появилась информация о том, что злоумышленник задержан.

Бовт признан невменяемым, он обвиняется в насильственных преступлениях в отношении собственных несовершеннолетних детей. Для розыска преступника были ориентированы все подразделения полиции: в первую очередь Управление уголовного розыска и Центр кинологической службы ГУ МВД России.

Сообщается, что была получена информация о конкретном автомобиле – большегрузе марки "Мерседес", на котором разыскиваемый перемещается в качестве попутчика. Эти сведения поступили в дорожную полицию Тосненского района Ленинградской области. И вечером 4 августа на 637-м километре автодороги "Россия" наряд ДПС остановил указанный автомобиль и задержал пассажира. Разыскиваемый мужчина передан сотрудникам уголовного розыска.