Вассерман: Си Цзиньпин воспринимает контакт с Зеленским как "зашквар"

Власти Украины желают повлиять на позицию Китая в вопросе спецоперации России — вместе с тем Киев перестал быть интересен даже для США, и сегодня Вашингтон сосредоточен больше на отношениях с Пекином. Такое мнение в беседе с РИА ФАН высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании провести прямые переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. По его словам, он "хотел бы поговорить напрямую" и призвать Пекин оказать влияние на спецоперацию России. Вассерман увидел в желании президента Украины повлиять на внешнеполитический курс Поднебесной, однако, по его мнению, сделать это у Зеленского не получится.

"Я не думаю, что слова главы Украины сделают погоду. Что касается самого товарища Си, то, полагаю, возможность контакта с президентом Зеленским он воспринимает как то, что называется в уголовном мире "зашкваром". Подобная встреча может только опозорить", — сказал парламентарий.

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон стал больше внимания уделять Пекину. При этом американские власти в преддверии промежуточных выборов в Сенат, которые запланированы на ноябрь этого года, желают сменить информационную повестку. Поэтому на первый план выходит не Украина, а ситуация с КНР.

"Американцам удалось использовать Украину в качестве повода для очередного страшного удара по экономике Евросоюза. Однако в предвыборном плане эта тема не очень выигрышная по сравнению с китайской", — полагает Вассерман.