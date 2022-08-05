Глава Херсонской области Сальдо госпитализирован

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации после обследования. Исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.

Как рассказал Сальдо, после совещания с правительством Херсонской области к нему подошёл министр здравоохранения региона. Оценив внешний вид чиновника, он стал настаивать на немедленном медобследовании.

"Я, конечно, отказался, но министр привёл в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы на время моего отсутствия будет председатель правительства Херсонской области Елисеев С.В.", — написал Сальдо у себя в телеграме.