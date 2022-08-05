"Марионетка США": В Китае отреагировали на желание Зеленского поговорить с их лидером
Китайцы резко ответили Зеленскому после его заявления о Си Цзиньпине
Читатели газеты South China Morning Post отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который захотел "напрямую" переговорить с председателем Китая Си Цзиньпином. Один из жителей Поднебесной даже назвал лидера Незалежной "марионеткой США", комментируя появившуюся в издании статью.
"Он — марионетка американского правительства. Хочет втянуть нас в своё болото, чтобы задеть нашего партнёра — Россию. Мечтать не вредно", — написал читатель.
"Шансы на то, что Китай поможет вам, сейчас составляют менее нуля процентов. Вы можете поблагодарить за это Нэнси Пелоси", — отметил ещё один.
Следующий комментатор заметил, что текущая ситуация вокруг Украины не касается Китая.
"Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?" — задаётся он вопросом.
"Какое удобное время он выбрал! Сразу после визита Пелоси на Тайвань", — пишет новый пользователь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести прямые переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, об этом сообщал Лайф. По словам украинского лидера, ему хотелось бы "поговорить напрямую" и призвать Пекин оказать влияние на спецоперацию России.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky