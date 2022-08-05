После экстрадиции из Франции в Грецию россиянин Винник исчез

Греческий адвокат Александра Винника Зои Константопулу сообщила, что россиянин исчез после прибытия в Грецию. Эту ситуацию юрист сравнила с насильственным похищением.

"Мы находимся в полицейском управлении афинского аэропорта. Ответственные полицейские в течение двух с половиной часов пытались помешать мне пройти в управление, применяя силу. В итоге я прошла через другой вход. Они сказали, что не знают, где Александр Винник, что он никогда не проходил здесь, что не знают его имени, не знают, где он находится. Что они не знают, в общем, ничего", — приводит слова адвоката РИА "Новости".

Юрист обратила внимание, что все ответственные высокопоставленные лица скрываются. Винник, возможно, в этот момент находится внутри управления и к нему нет доступа, либо уже его насильно посадили в самолёт на США, полагает она. Адвокат добавила, что в этом случае можно говорить об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности.

Лайф напоминает: специалист по криптовалюте Александр Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года, это произошло по запросу спецслужб США. Россиянина обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку в знак протеста против нарушения его прав, которая продолжалась несколько месяцев.