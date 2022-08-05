Украине тайно передают четыре штурмовика Су-25

Власти Северной Македонии передают Украине четыре самолёта Су-25. Штурмовики были куплены у Киева ещё в 2001 году, сообщает новостной портал МКД.

По информации издания, Скопье нуждался в них в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. С 2004 года боевые машины не поднимались в воздух и были подготовлены к продаже.

"По данным партии "Левица", ещё в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте", — передаёт ресурс.

Примечательно, что на униформе тех, кто занимается подготовкой самолётов, замечена символика батальона "Азов"*. На официальные запросы журналистов Минобороны Северной Македонии не подтвердило, но и не опровергло информацию о передаче штурмовиков Киеву.

"Точные детали об этих решениях, их содержание и обоснование со временем будут выведены из-под грифа "секретно" и обнародованы. До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии", — подчеркнули в ведомстве.

А Лайф ранее писал, что Северная Македония передала Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации. О каком количестве танков идёт речь — непонятно, но известно, что техника состояла в подразделении, которое вскорости будет расформировано. По данным местных изданий, на вооружении Скопье находится 31 танк Т-72. Все они были получены от России более 20 лет назад на фоне противостояния македонской армии албанским сепаратистам из Национальной освободительной армии.