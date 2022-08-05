Киев увеличил сумму ущерба от спецоперации в семь раз

На сайте Киевской школы экономики появился аналитический отчёт, в котором был оценён "ущерб от российской спецоперации" и подсчитана желаемая сумма на восстановление Украины. Экономические потери страны эксперты школы оценили в 108 миллиардов долларов, однако в качестве необходимой на восстановление страны суммы назвали порядок, в семь раз превышающий ущерб, — 750 миллиардов долларов. Это совпало с теми цифрами, что ранее объявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Экономисты заявили, что Киеву необходимо как минимум 185 миллиардов долларов, чтобы "восстановить лучше, чем было" — такой принцип был введён на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Из них 75 миллиардов украинские власти намерены направить на строительство жилья, порядка 42 — на инфраструктуру, а остальные средства — на сельскохозяйственные и промышленные мощности.