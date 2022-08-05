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4 августа, 22:36

Киев увеличил сумму ущерба от спецоперации в семь раз

Украина потребовала $750 млрд в качестве возмещения "ущерба от спецоперации"

На сайте Киевской школы экономики появился аналитический отчёт, в котором был оценён "ущерб от российской спецоперации" и подсчитана желаемая сумма на восстановление Украины. Экономические потери страны эксперты школы оценили в 108 миллиардов долларов, однако в качестве необходимой на восстановление страны суммы назвали порядок, в семь раз превышающий ущерб, — 750 миллиардов долларов. Это совпало с теми цифрами, что ранее объявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

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Экономисты заявили, что Киеву необходимо как минимум 185 миллиардов долларов, чтобы "восстановить лучше, чем было" — такой принцип был введён на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Из них 75 миллиардов украинские власти намерены направить на строительство жилья, порядка 42 — на инфраструктуру, а остальные средства — на сельскохозяйственные и промышленные мощности.

Лайф напоминает: советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Незалежной каждый год нужно по 100 миллиардов долларов на восстановление страны. До этого премьер-министр Денис Шмыгаль назвал в качестве желаемой суммы 750 миллиардов. По мнению киевских чиновников, основную часть средств должны составить конфискованные российские активы, которые составляют примерно 300–500 миллиардов долларов.

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Unsplash

Иван Косицын

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