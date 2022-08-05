В ближайшие недели "Рональд Рейган" останется у Тайваня

В ближайшие недели военные США продолжат осуществлять морские и воздушные проходы в Тайваньском проливе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кёрби.

"Мы будем осуществлять стандартные воздушные и морские проходы через Тайваньский пролив в предстоящие недели. Мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать приверженность обеспечению безопасность наших союзников в регионе, включая Японию", — приводит РИА "Новости" слова представителя Белого дома, сказанные им на традиционном брифинге.

Кёрби добавил, что авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой.

Чиновник также заявил, что Вашингтон осуждает запуск Пекином 11 ракет в направлении Тайваня: американские власти считают такой шаг избыточной реакцией на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы также ожидаем, что эти действия со стороны Китая продолжатся в ближайшие дни. США готовы к действиям Пекина, но не стремятся к кризису", — подчеркнул Кёрби.