В ближайшие недели "Рональд Рейган" останется у Тайваня
Авианосной ударной группе США "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня
В ближайшие недели военные США продолжат осуществлять морские и воздушные проходы в Тайваньском проливе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кёрби.
"Мы будем осуществлять стандартные воздушные и морские проходы через Тайваньский пролив в предстоящие недели. Мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать приверженность обеспечению безопасность наших союзников в регионе, включая Японию", — приводит РИА "Новости" слова представителя Белого дома, сказанные им на традиционном брифинге.
Кёрби добавил, что авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой.
Чиновник также заявил, что Вашингтон осуждает запуск Пекином 11 ракет в направлении Тайваня: американские власти считают такой шаг избыточной реакцией на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Мы также ожидаем, что эти действия со стороны Китая продолжатся в ближайшие дни. США готовы к действиям Пекина, но не стремятся к кризису", — подчеркнул Кёрби.
Ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
ТАСС / Zuma / Jayne Russell