Тарантино назвал величайший фильм за всю историю человечества

Голливудский режиссёр и сценарист Квентин Тарантино определил самую великую, по его мнению, кинокартину в истории. Ею стал знаменитый триллер Стивена Спилберга "Челюсти".

Кинокартина была снята в 1975 году. Фильм рассказывает о гигантской акуле-людоеде, которая нападает на отдыхающих курортного острова. Кино повергло в ужас без преувеличения весь мир, что не помешало ему собрать гигантскую кассу и получить несколько "Оскаров".

Очевидно, фильм сильно впечатлил молодого Тарантино и оставил неизгладимый отпечаток в его душе. Именно в то время будущий режиссёр выдавал кассеты в пункте видеопроката и внимательно следил за новинками. Возможно, именно "Челюстям" поклонники должны сказать спасибо за работы Тарантино, плотно сдобренные кровью и неудержимым насилием.