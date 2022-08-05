Тарантино назвал величайший фильм за всю историю человечества
Голливудский режиссёр и сценарист Квентин Тарантино определил самую великую, по его мнению, кинокартину в истории. Ею стал знаменитый триллер Стивена Спилберга "Челюсти".
Кинокартина была снята в 1975 году. Фильм рассказывает о гигантской акуле-людоеде, которая нападает на отдыхающих курортного острова. Кино повергло в ужас без преувеличения весь мир, что не помешало ему собрать гигантскую кассу и получить несколько "Оскаров".
Очевидно, фильм сильно впечатлил молодого Тарантино и оставил неизгладимый отпечаток в его душе. Именно в то время будущий режиссёр выдавал кассеты в пункте видеопроката и внимательно следил за новинками. Возможно, именно "Челюстям" поклонники должны сказать спасибо за работы Тарантино, плотно сдобренные кровью и неудержимым насилием.
Ранее Лайф информировал, что продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом покажут в 2024 году. Продолжение истории "Джокера" снимут, возможно, в жанре мюзикла. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих"). Многие события фильма будут происходить в психиатрической больнице Аркхэм. Съёмки стартуют в декабре 2022 года, а главную роль в "Джокере" снова исполнит Хоакин Феникс.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Jonas Walzberg