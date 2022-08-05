Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии у Белого дома
Врачи в США борются за жизнь четверых американцев, пострадавших от удара молнии в сквере неподалёку от Белого дома. Как сообщает у себя в соцсетях противопожарная служба Вашингтона, состояние пострадавших оценивается как критическое.
"После удара молнии в парке Лафайет сотрудники экстренных служб доставили в местные больницы двух мужчин и двух женщин. У всех зафиксированы тяжёлые травмы, они представляют угрозу для жизни", — сообщают спасатели.
Лайф ранее сообщал, что в Уфе погибла женщина в результате удара молнии. Инцидент произошёл на левом берегу реки Уфы. Когда несчастную переправили на правый берег и передали бригаде скорой помощи, врачи лишь констатировали её смерть.
ТАСС / MICHAEL REYNOLDS