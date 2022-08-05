Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии у Белого дома

Врачи в США борются за жизнь четверых американцев, пострадавших от удара молнии в сквере неподалёку от Белого дома. Как сообщает у себя в соцсетях противопожарная служба Вашингтона, состояние пострадавших оценивается как критическое.

"После удара молнии в парке Лафайет сотрудники экстренных служб доставили в местные больницы двух мужчин и двух женщин. У всех зафиксированы тяжёлые травмы, они представляют угрозу для жизни", — сообщают спасатели.