Зеленский обвинил Евросоюз в саботаже финансовой помощи Киеву
Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке €8 млрд финансовой помощи Украине
Евросоюз намеренно задерживает отправку макрофинансовой помощи для Украины, с таким резким заявлением выступил лидер страны Владимир Зеленский. Речь, по словам президента, идёт о сумме в €8 млрд.
"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. €8 млрд для Украины пока заторможены", — сказал Зеленский в видеообращении, размещённом в его телеграме.
Говоря об этой "искусственной" задержке помощи со стороны Запада, президент Украины заявил, что это является "либо преступлением, либо ошибкой". Зеленский отметил, что сложно сказать, какое объяснение проблем будет хуже для Киева.
Он сообщил также, что блокирует выделение средств одно из государств ЕС. Однако не стал уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи.
Напомним, что в мае Германия пообещала Украине один миллиард евро грантовой помощи. Однако 10 июля заблокировала пакет помощи для Киева на девять миллиардов евро. Чуть позже глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ресурсы Бундесвера для помощи Украине заканчиваются.
ТАСС / DPA