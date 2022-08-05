Зеленский обвинил Евросоюз в саботаже финансовой помощи Киеву

Евросоюз намеренно задерживает отправку макрофинансовой помощи для Украины, с таким резким заявлением выступил лидер страны Владимир Зеленский. Речь, по словам президента, идёт о сумме в €8 млрд.

"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. €8 млрд для Украины пока заторможены", — сказал Зеленский в видеообращении, размещённом в его телеграме.

Говоря об этой "искусственной" задержке помощи со стороны Запада, президент Украины заявил, что это является "либо преступлением, либо ошибкой". Зеленский отметил, что сложно сказать, какое объяснение проблем будет хуже для Киева.