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5 августа, 01:18

Гоблин удивился поддержке Медведева после блокировки его канала

Блогер Пучков назвал неожиданной поддержку Медведева после удаления YouTube-канала

Переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков не поверил, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил ему поддержку после удаления его канала с платформы YouTube. Когда блогер убедился, что это правда, он был приятно удивлён.

"Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык", — изначально высказался Пучков в беседе с РИА "Новости".

"Месть" за тёзку: Медведев отреагировал на блокировку канала Гоблина в YouTube

"Месть" за тёзку: Медведев отреагировал на блокировку канала Гоблина в YouTube

Позже блогер созвонился с сотрудником аппарата Медведева и выяснил, что пост в его поддержку действительно был написан зампредом Совбеза.

"Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно", — сказал Пучков.

Дмитрий Гоблин Пучков — об удалении канала YouTube: Удалили меня как личность

Дмитрий Гоблин Пучков — об удалении канала YouTube: Удалили меня как личность

Напомним, YouTube удалил канал переводчика и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова. Как говорится в тексте сообщения видеохостинга, была проведена проверка, в ходе которой обнаружилось нарушение правил сообщества. Скриншот с объяснением от YouTube показал сам блогер.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Иван Косицын

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