Гоблин удивился поддержке Медведева после блокировки его канала

Переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков не поверил, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил ему поддержку после удаления его канала с платформы YouTube. Когда блогер убедился, что это правда, он был приятно удивлён.

"Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык", — изначально высказался Пучков в беседе с РИА "Новости".

Позже блогер созвонился с сотрудником аппарата Медведева и выяснил, что пост в его поддержку действительно был написан зампредом Совбеза.

"Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно", — сказал Пучков.