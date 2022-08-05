Гоблин удивился поддержке Медведева после блокировки его канала
Блогер Пучков назвал неожиданной поддержку Медведева после удаления YouTube-канала
Переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков не поверил, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил ему поддержку после удаления его канала с платформы YouTube. Когда блогер убедился, что это правда, он был приятно удивлён.
"Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык", — изначально высказался Пучков в беседе с РИА "Новости".
Позже блогер созвонился с сотрудником аппарата Медведева и выяснил, что пост в его поддержку действительно был написан зампредом Совбеза.
"Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно", — сказал Пучков.
Напомним, YouTube удалил канал переводчика и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова. Как говорится в тексте сообщения видеохостинга, была проведена проверка, в ходе которой обнаружилось нарушение правил сообщества. Скриншот с объяснением от YouTube показал сам блогер.
ТАСС / Валентин Егоршин