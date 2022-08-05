Аналитик Кожухова предрекла ослабление рубля из-за снижения цен на нефть

Риск ослабления рубля в среднесрочной перспективе присутствует с учётом сразу ряда факторов. Среди них снижение цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила, а также доступ нерезидентов из дружественных стран к биржевым торгам. Эти факторы перечислила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года", — сказала специалист в разговоре с агентством "Прайм".

При этом ожидать существенного обвала рубля в начале осени не стоит, добавила Кожухова. Это маловероятно из-за сохранения валютных ограничений и высокого профицита счёта текущих операций и торгового баланса РФ. Среднесрочное ослабление рубля может стать заметным лишь после закрепления доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рубля, однако этого пока не происходит, сказала она.