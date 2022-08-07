IDNES.cz: Горячая ванна или душ станут в Чехии непозволительной роскошью

Кризис, который обусловлен антироссийскими санкциями, может повлечь проблемы в Чехии предстоящей зимой. Жителям страны придётся экономить ресурсы, в том числе реже мыться. Об этом предупредил чешский обозреватель Томаш Лански.

В материале для портала iDNES.cz он отмечает, что зависимость от российского газа ставит жителей страны в тупик. С одной стороны, они не хотят получать топливо от президента Владимира Путина, с другой — очень в нём нуждаются. Таким образом, по мнению Лански, существует три сценария развития газового кризиса.

Согласно первому, Чехии следует надеяться на три миллиарда кубометров СПГ, зарезервированных на нидерландском плавучем терминале. Этого запаса должно хватить для удовлетворения почти трети годового потребления топлива.

Говоря о втором варианте, публицист пишет, что, если СПГ не поступит, жителей Чехии заставят экономить. Придётся ограничить промышленные предприятия и другие производства. Чехам в этом случае придётся даже реже мыться.

"Горячие ванны и душ снова превратятся в роскошь", — заметил от себя главный редактор сервера Elektřina.cz Арсен Лазаревич.

Третий сценарий наиболее пессимистичный: российский газ в Чехию вовсе не станут поставлять.