"Это правительство — полный провал": Немцы возмутились призывом властей экономить электроэнергию

Читатели газеты Die Welt пришли в ярость из-за призыва главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера сократить уровень энергопотребления в Германии не менее чем на 20%, чтобы к декабрю в стране не случился дефицит газа.

"Катастрофические политические ошибки предыдущей и, прежде всего, нынешней власти привели к тому, что население вынуждено за них расплачиваться", — написал один из комментаторов.

Пользователи подчеркнули, что стоит экономить на федеральном уровне, всё-таки, отметил один из них, власти должны использовать бюджет страны для организации дешёвой электроэнергии. В противном случае им нужно уйти в отставку. Ещё один читатель добавил, что граждане платят налоги государству, которое взамен должно заботиться о людях.

"Сначала было 15 процентов. Сейчас 20. Посмотрим, какой процент будет в итоге. Это правительство — полный провал", — подчеркнул другой пользователь.