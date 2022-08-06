Первый из трёх сухогрузов с украинским зерном, вышедших накануне, прибыл к Стамбулу
TRT сообщил о прибытии в Стамбул первого из трёх сухогрузов, вышедших с Украины накануне
Первый из трёх гружённых украинским зерном сухогрузов, которые ранее были заблокированы в Одессе и Черноморске, прибыл к Стамбулу. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.
Речь идёт о сухогрузе "Нэви стар" под флагом Панамы. По данным телеканала, сейчас судно встало на стоянку в районе Сарыер в европейской части Стамбула. Вслед за ним ожидается прибытие ещё двух зерновозов, они уже находятся в территориальных водах Турции. После досмотра все три иностранных судна смогут направиться к конечным точкам маршрутов.
Напомним, что накануне из портов Украины вышли три иностранных судна с зерном. Так, из порта Одессы вышли сухогрузы "Нэви стар" (Турция, груз — кукуруза) и "Поларнет" (Турция, груз — кукуруза), а порт Черноморска покинуло судно "Рожен" (Болгария, груз — кукуруза).
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