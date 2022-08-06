Первый из трёх сухогрузов с украинским зерном, вышедших накануне, прибыл к Стамбулу

Первый из трёх гружённых украинским зерном сухогрузов, которые ранее были заблокированы в Одессе и Черноморске, прибыл к Стамбулу. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Речь идёт о сухогрузе "Нэви стар" под флагом Панамы. По данным телеканала, сейчас судно встало на стоянку в районе Сарыер в европейской части Стамбула. Вслед за ним ожидается прибытие ещё двух зерновозов, они уже находятся в территориальных водах Турции. После досмотра все три иностранных судна смогут направиться к конечным точкам маршрутов.