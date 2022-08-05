Из портов Украины вышли ещё три иностранных судна с зерном

В пятницу, 5 августа, украинские порты в рамках реализации "Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" смогли покинуть три иностранных судна: два турецких и одно болгарское. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, из порта Одессы вышли сухогрузы "Нэви стар" (Турция, груз — кукуруза) и "Поларнет" (Турция, груз — кукуруза), а порт Черноморска покинуло судно "Рожен" (Болгария, груз — кукуруза).