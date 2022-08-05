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5 августа, 19:00

Из портов Украины вышли ещё три иностранных судна с зерном

Минобороны РФ: Из портов Украины вышли 3 ранее заблокированных иностранных судна

В пятницу, 5 августа, украинские порты в рамках реализации "Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" смогли покинуть три иностранных судна: два турецких и одно болгарское. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, из порта Одессы вышли сухогрузы "Нэви стар" (Турция, груз — кукуруза) и "Поларнет" (Турция, груз — кукуруза), а порт Черноморска покинуло судно "Рожен" (Болгария, груз — кукуруза).

Сухогрузу с украинским зерном после проверки разрешили проход через Босфор

Сухогрузу с украинским зерном после проверки разрешили проход через Босфор

Лайф рассказывал, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.

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Marinetraffic / Ferdi Kandemir

Андрей Григорьев

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