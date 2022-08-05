УЕФА оштрафовал "Фенербахче" на 50 тысяч евро после поддержки фанатами Путина
УЕФА ввёл ограничения против "Фенербахче" после скандирования фанатами имени Путина
Союз европейских футбольных ассоциаций ввёл ограничения против турецкого клуба "Фенербахче" после того, как фанаты в ходе матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо" скандировали имя президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении на сайте УЕФА.
"Оштрафовать "Фенербахче" на 50 тысяч евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче", который должен состоять как минимум из пяти тысяч мест, во время следующего матча клубного турнира УЕФА, в котором "Фенербахче" будет играть в качестве принимающего клуба, за бросание предметов и передачу провокационных сообщений оскорбительного характера, т.е. незаконных скандирований", — сказано в сообщении.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций назвали подобное поведение болельщиков неподобающим. УЕФА уточнил, что частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года с даты принятия решения.
"Это было психологическое давление": Глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами "Фенербахче" имени Путина
Лайф напоминает, что ранее Украина попросила УЕФА наказать "Фенербахче" за скандирование фанатами имени Путина. Как считают в Киеве, клуб-хозяин нарушил Дисциплинарный регламент футбольных ассоциаций. После этого инспектор УЕФА начал расследование инцидента.
ТАСС / Артур Стабулниекс