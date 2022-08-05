УЕФА оштрафовал "Фенербахче" на 50 тысяч евро после поддержки фанатами Путина

Союз европейских футбольных ассоциаций ввёл ограничения против турецкого клуба "Фенербахче" после того, как фанаты в ходе матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо" скандировали имя президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении на сайте УЕФА.

"Оштрафовать "Фенербахче" на 50 тысяч евро и приказать частично закрыть стадион "Фенербахче", который должен состоять как минимум из пяти тысяч мест, во время следующего матча клубного турнира УЕФА, в котором "Фенербахче" будет играть в качестве принимающего клуба, за бросание предметов и передачу провокационных сообщений оскорбительного характера, т.е. незаконных скандирований", — сказано в сообщении.