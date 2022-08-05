"Это было психологическое давление": Глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами "Фенербахче" имени Путина
Глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами "Фенербахче" имени Путина
Министр молодёжи и спорта Украины Владимир Гутцайт прокомментировал инцидент с турецкими болельщиками "Фенербахче", которые скандировали имя президента России Владимира Путина на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо".
"Это было психологическое давление на наших футболистов, чтобы они где-то ошибались. Но я хочу поблагодарить наших футболистов и тренерский штаб, они отработали на сто процентов", — сказал Гутцайт в интервью ютуб-каналу Минмолодспорта Незалежной.
Министр также подчеркнул, что спорт в нынешних реалиях стал стопроцентной политикой.
Ранее Лайф сообщал, что Украина попросила УЕФА наказать "Фенербахче" за скандирование фанатами имени Путина. Как считают в Киеве, клуб-хозяин нарушил Дисциплинарный регламент футбольных ассоциаций. После этого инспектор УЕФА начал расследование инцидента.
Jakub Porzycki / Anadolu Agency via Getty Images