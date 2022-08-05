"Это было психологическое давление": Глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами "Фенербахче" имени Путина

Министр молодёжи и спорта Украины Владимир Гутцайт прокомментировал инцидент с турецкими болельщиками "Фенербахче", которые скандировали имя президента России Владимира Путина на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо".