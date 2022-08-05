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5 августа, 10:22

"Это было психологическое давление": Глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами "Фенербахче" имени Путина

Глава Минспорта Украины высказался о скандировании фанатами "Фенербахче" имени Путина

Министр молодёжи и спорта Украины Владимир Гутцайт прокомментировал инцидент с турецкими болельщиками "Фенербахче", которые скандировали имя президента России Владимира Путина на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

"Это было психологическое давление на наших футболистов, чтобы они где-то ошибались. Но я хочу поблагодарить наших футболистов и тренерский штаб, они отработали на сто процентов", — сказал Гутцайт в интервью ютуб-каналу Минмолодспорта Незалежной.

Министр также подчеркнул, что спорт в нынешних реалиях стал стопроцентной политикой.

"Фенербахче" отказался извиняться перед Украиной за скандирование фанатами имени Путина

"Фенербахче" отказался извиняться перед Украиной за скандирование фанатами имени Путина

Ранее Лайф сообщал, что Украина попросила УЕФА наказать "Фенербахче" за скандирование фанатами имени Путина. Как считают в Киеве, клуб-хозяин нарушил Дисциплинарный регламент футбольных ассоциаций. После этого инспектор УЕФА начал расследование инцидента.

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Jakub Porzycki / Anadolu Agency via Getty Images

Наталья Исакова

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