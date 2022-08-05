"Ведёт народ на убой": Британцы назвали Зеленского серийным убийцей после отчёта Amnesty International
Читателей Daily Mail привёл в шок отчёт Amnesty International о военных преступлениях ВСУ
Отчёт правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ шокировал читателей британской газеты Daily Mail. Комментаторы отметили, что президент Украины Владимир Зеленский разжигает конфликт, чтобы уничтожить страну, а потом уйти на пенсию в особняк во Флориде за 30 миллионов долларов.
"Отвратительно, что они целенаправленно ведут свой народ на убой", — подчеркнул один из пользователей.
Ещё один юзер подчеркнул, что Зеленский играет в свою пользу под видом помощи народу. А кто-то назвал его патологическим лжецом и серийным убийцей. Некоторые отметили, что люди наконец-то начинают читать между строк в этом конфликте.
Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов. Таким образом риску подвергается мирное население. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали и в Совфеде.
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