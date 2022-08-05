Отчёт правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ шокировал читателей британской газеты Daily Mail. Комментаторы отметили, что президент Украины Владимир Зеленский разжигает конфликт, чтобы уничтожить страну, а потом уйти на пенсию в особняк во Флориде за 30 миллионов долларов.

"Отвратительно, что они целенаправленно ведут свой народ на убой", — подчеркнул один из пользователей.