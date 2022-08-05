"Зеленскому показали, кто тут хозяин": В Совфеде увидели в докладе Amnesty International весточку украинскому президенту

Никакого перелома в освещении западными СМИ и политиками событий на Украине не произойдёт после публикации доклада Amnesty International о нарушениях ВСУ международного права. Однако целью такого сообщения является сигнал президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Его легко могут превратить в медиаизгоя, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Доклад <...> разумеется, никакого перелома в освещении на Западе событий на Украине или в сознании западных политиков не вызовет. Мейнстрим по-прежнему контрастно чёрно-белый", — написал он в телеграм-канале.

Однако, продолжил сенатор, причины публикации этого доклада очевидны. Одна из них — масштаб преступлений киевского режима, который невозможно не заметить, не потеряв репутацию. Хотя есть и более важные вопросы. Так, по словам Косачёва, Запад привлекателен для киевского режима благодаря индульгенции на любые преступления против своих политических или этнических противников. И об этом хорошо известно в различных странах и регионах — от Балтии до Косова. А СМИ, политики и судебные инстанции признают правой только прозападную сторону и выставят её оппонентов в "виде абсолютного зла", подчеркнул сенатор.

В этом и кроется причина злобной реакции Киева на доклад. Кроме того, данная публикация, считает Косачёв, является сигналом в первую очередь Зеленскому. Причём целью Amnesty International не было заставить украинские власти одуматься и перейти к цивилизованным методам ведения боевых действий — "этого давно уже никто не ждёт".

"Но лично президенту Украины показали, во-первых, кто тут хозяин. В один миг его могут сделать из искусственно растиражированного медиагероя в тотального медиаизгоя. Во-вторых, ему, что называется, на пальцах объяснили, что огромные средства и ресурсы, вложенные в Украину Западом, включая политические ресурсы, которые уже стоили постов некоторым евролидерам, должны давать заметную отдачу", — подчеркнул Косачёв.