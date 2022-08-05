"Путы начали ослабевать": Политолог объяснил, чем грозит раскол между Зеленским и мэрами крупных городов Украины

Украинским политикам, как и некоторым западным экспертам, всё больше становится очевидно, что президенту страны Владимиру Зеленскому не удаётся удерживать власть, отсюда растёт недовольство между регионами и центром. И такая ситуация может привести даже к смещению нынешнего руководства. Об этом в беседе с Лайфом рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что в настоящее время на Украине практически "на всех фронтах" присутствуют противоречия. В частности, наблюдается недовольство внутри армии страны, происходит чистка среди силовиков. Также так называемую многовекторность начинает проявлять и народ, которому Киев "промывал мозги", пока жителей Донбасса уничтожали в течение восьми лет. В структуре власти тоже произошёл раскол.

"Недовольство между регионами и центром — это тоже одно из направлений того процесса, который сейчас довольно широко стал проявляться на Украине. Те путы, которые они (украинские власти. — Прим. Лайфа) наложили на общество, на массовое сознание, промывая мозги в националистском плане, в русофобском, начали ослабевать. И сейчас эти противоречия стали проявляться. <...> Подобного рода заявления свидетельствуют о поведении нынешнего киевского режима во главе с Зеленским, который просто преследовал личную наживу и попытку удержать свою власть на штыках. А сегодня стало очевидным, что это ему не удаётся, признание даже приходит из-за рубежа — экспертов и политиков", — отметил Кошкин.

По мнению политолога, чем успешнее будут выполняться задачи российской спецоперации, тем динамичнее будут проявляться противоречия в политической сфере.