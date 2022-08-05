В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер поприветствовал коллегу и напомнил, что у двух стран есть крупные совместные проекты, в том числе в области энергетики.

В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана. Видео © LIFE

"Турецкий поток", который мы завершили некоторое время назад, является сегодня одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом... Думаю, европейские партнёры должны быть благодарны Турции за то, что обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа", — подчеркнул Путин.

Президент РФ также отметил, что при посредничестве Эрдогана была достигнута договорённость о поставках зерна.

Путин также заявил, что надеется сегодня подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей и обсудить ситуацию в Сирии. А Эрдоган подчеркнул, что сейчас весь мир пристально следит за их встречей в Сочи.