Убийцу девушки-врача из Оренбурга буквально внесли в зал суда, заковав в наручники

Обвиняемого в убийстве 25-летнего врача-терапевта из Оренбурга инвалида буквально внесли в зал суда, заковав в наручники по рукам и ногам. Кадры показывает телеграм-канал SHOT .

Уже в клетке сотрудники полиции освободили 28-летнего Дениса Тучина, который не стал отвечать на вопросы журналистов.

Был безответно влюблён: Убийца 25-летней девушки-фельдшера из Оренбурга следил за ней месяцами

Напомним, жуткая трагедия произошла в Оренбурге 2 августа. В подъезде жилого дома было найдено тело 25-летней девушки с признаками "криминальной смерти". Погибшей оказалась врач-терапевт, продолжатель семейной династии Елена Фёдорова, которая спешила на вызов к пациенту. На следующий день был задержан предполагаемый убийца. У девушки остался муж — свадьбу сыграли год назад.