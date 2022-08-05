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5 августа, 12:23

Убийцу девушки-врача из Оренбурга буквально внесли в зал суда, заковав в наручники

Убийцу девушки-врача из Оренбурга доставили в суд

Обвиняемого в убийстве 25-летнего врача-терапевта из Оренбурга инвалида буквально внесли в зал суда, заковав в наручники по рукам и ногам. Кадры показывает телеграм-канал SHOT.

Убийцу врача-терапевта из Оренбурга "закатили" в суд. Видео © Telegram-канал SHOT

Уже в клетке сотрудники полиции освободили 28-летнего Дениса Тучина, который не стал отвечать на вопросы журналистов.

Был безответно влюблён: Убийца 25-летней девушки-фельдшера из Оренбурга следил за ней месяцами

Был безответно влюблён: Убийца 25-летней девушки-фельдшера из Оренбурга следил за ней месяцами

Напомним, жуткая трагедия произошла в Оренбурге 2 августа. В подъезде жилого дома было найдено тело 25-летней девушки с признаками "криминальной смерти". Погибшей оказалась врач-терапевт, продолжатель семейной династии Елена Фёдорова, которая спешила на вызов к пациенту. На следующий день был задержан предполагаемый убийца. У девушки остался муж — свадьбу сыграли год назад.

Обложка ©

Кадр из видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков

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