Убийцу девушки-врача из Оренбурга буквально внесли в зал суда, заковав в наручники
Убийцу девушки-врача из Оренбурга доставили в суд
Обвиняемого в убийстве 25-летнего врача-терапевта из Оренбурга инвалида буквально внесли в зал суда, заковав в наручники по рукам и ногам. Кадры показывает телеграм-канал SHOT.
Убийцу врача-терапевта из Оренбурга "закатили" в суд. Видео © Telegram-канал SHOT
Уже в клетке сотрудники полиции освободили 28-летнего Дениса Тучина, который не стал отвечать на вопросы журналистов.
Напомним, жуткая трагедия произошла в Оренбурге 2 августа. В подъезде жилого дома было найдено тело 25-летней девушки с признаками "криминальной смерти". Погибшей оказалась врач-терапевт, продолжатель семейной династии Елена Фёдорова, которая спешила на вызов к пациенту. На следующий день был задержан предполагаемый убийца. У девушки остался муж — свадьбу сыграли год назад.
Кадр из видео из телеграм-канала SHOT