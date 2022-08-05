Трансплантолог объяснил тягу учёных воскрешать животных

Опыты по воскрешению животных помогут врачам возвращать к жизни человеческие органы, изъятые спустя несколько часов после смерти, что позволит спасать пациентов, нуждающихся в донорстве. Об этом изданию "Газета.ru" рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Готье.

"Данный метод, если он найдёт своё применение в практике, даст дополнительный источник донорских органов, от которых принято отказываться сейчас в связи с их бесперспективностью", — уточнил врач.

По словам Готье, после смерти органы сталкиваются с кислородным голоданием, что приводит к изменению кислотно-щелочного баланса и другим нарушениям обмена веществ. В итоге это оборачивается гибелью клеток. Эти причины исключают пригодность органа для трансплантации, добавил специалист.

Говоря об опыте американских учёных, которым удалось воскресить свинью, трансплантолог отметил, что, однако, мозг таким образом вернуть к жизни не удастся, ведь его кора погибает в первые пять минут после остановки сердца. Так что возвращать к жизни людей с помощью этого способа не получится.