Глава Института теоретической и прикладной механики РАН арестован по делу о госизмене

Шиплюк является доктором физико-математических наук, специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. Научный руководитель института Василий Фомин сообщил в беседе с ТАСС, что в учреждении прошли обыски. Кроме того, как выяснилось, арестованного перевезли в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее арестовали двух учёных из Новосибирска по подозрению в госизмене. Одного из них, физика Дмитрия Колкера, обвинили в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В соцсетях родственники учёного рассказали, что мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице. Второго, физика Анатолия Маслова, арестовали по подозрению в предоставлении данных, являющихся гостайной.