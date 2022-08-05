Путин подписал указ о спецмерах в сфере финансов и ТЭК против недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и топливно-энергетического комплекса из-за недружественных действий стран и организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, до 31 декабря 2022 года устанавливается запрет на совершение сделок представителями недружественных стран, которые владеют акциями стратегических предприятий РФ. Кроме того, инвесторам из таких государств запрещены сделки с долями в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, а также с акциями российских банков.