От хвоста до кончиков ушей: Названы шесть вещей, которые помогут лучше понять кошек

Всем известно, что кошки по натуре загадочные и коварные животные. Наверняка многие из вас попадали в их когтистую ловушку, потянувшись почесать доверчиво подставленное пузико. Газета "Петербургский дневник" сделала подборку шести вещей в поведении кошки, которые помогут хозяину лучше понять кошачий язык.

Так, мяуканье — способ передать самые разные сообщения — от голода, болезни до необходимости во внимании и так далее. Хозяину кошки следует улавливать именно интонации "мяу". У каждого пушистика она индивидуальна.

"Протяжные, громкие мяуканья характерны для кошек в период течки. Кроме того, с громкими грозными завываниями кошки (а чаще коты) устраивают разборки", — говорится в материале.

А вот кошачье мурчание связано с хорошим, позитивным настроем животного. Кошка может издавать мурлычущие звуки в ответ на ласковые поглаживания хозяина, как благодарность за еду. В то же время, когда пушистик рычит или шипит, он пытается дать вам знак, что чем-то недоволен. В некоторых случаях это может говорить о страхе животного.

Кроме того, кошка в игривом или расслабленном положении держит уши поднятыми. Если вы заметите, что уши вашего питомца двигаются как локаторы, это, скорее всего, означает, что в любой момент животное готово к активности. А вот плотно прижатые к голове уши свидетельствуют о готовности напасть.

Бесспорно, наиболее верным "индикатором" кошачьего настроения является хвост. Если он торчит вверх, то это означает, что ваш питомец находится в хорошем настроении. При этом подвижный хвост не всегда говорит об агрессии. Например, если он плавно движется из стороны в сторону или шевелится лишь кончик, то это выражение любопытства.

"Приподнятый и выгнутый вопросительным знаком хвост бывает у радостных, возбуждённых животных. А вот напряжённый, бьющий хвост — сигнал, что кошка готова напасть. Провинившиеся кошки, как и собаки, поджимают хвост и, вероятно, удирают на полусогнутых задних лапах", — отмечают эксперты.

Резкое и неожиданное переключение на умывание означает, что ваш питомец находится в смешанных чувствах. Если кошка пытается лизнуть вас, то так она проявляет заботу. Поднимание хвоста прямо перед лицом, как ни странно бы это звучало, означает уважение, доверие и любовь. А если же пушистик настойчиво лижет сородича, так он демонстрирует своё доминирование или же пытается согнать "конкурента" с понравившегося места.

Выгибание спины, вздыбленная шерсть, как правило, означают готовность напасть. Таким образом кошка пытается устрашить противника. Однако в некоторых случаях это может быть и игрой, особенно если речь идёт о котятах.

По внешнему виду кошки также можно определить плохое настроение и самочувствие. Если ваш питомец опускает голову, прячет глаза и его ничего не интересует, то, вероятнее всего, он неважно себя чувствует. В случае если кошка тяжело дышит с открытым ртом, это сигнализирует о том, что она испытывает боль.