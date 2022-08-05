Минобороны: В сирийской пустыне уничтожены боевики, которых обучала Армия США

Ранее Лайф писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром обстановку в Черноморском регионе, на Украине и в Сирии. Министр указал на то, что американские военные "цинично захватили и удерживают" контроль над районами САР, где незаконно добываются углеводороды и "фактически воруются" полезные ископаемые у суверенного государства.