Минобороны: В сирийской пустыне уничтожены боевики, которых обучала Армия США
Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии группу боевиков террористической группировки "Лива шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях Белой пустыни. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уничтожение боевиков в пустыне Сирии. Видео © VK / Минобороны России
"Данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций Армии США", — сказано в записи ведомства.
Боевики группировки совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии. Российские лётчики успешно уничтожили всех террористов.
Ранее Лайф писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром обстановку в Черноморском регионе, на Украине и в Сирии. Министр указал на то, что американские военные "цинично захватили и удерживают" контроль над районами САР, где незаконно добываются углеводороды и "фактически воруются" полезные ископаемые у суверенного государства.
Кадр из видео из группы Минобороны России во "ВКонтакте"