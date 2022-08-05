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5 августа, 11:03

Вирусолог назвал основные симптомы ковида в новую волну

Вирусолог Волчков назвал насморк и боль в горле основными симптомами ковида в новую волну

При текущем росте заболеваемости ковидом люди чаще всего испытывают типичные ОРВИ-симптомы: боль в горле, отёк и насморк. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

"Это типичные ОРВИ-симптомы, которые вы получили бы и при других острых респираторных сезонных вирусных инфекциях. Это боль в горле, отёк, насморк. Как возможно более тяжёлое течениетемпература. Это симптомы для тех людей, которые так или иначе либо болели, либо вакцинировались", — сказал он.

Однако у людей, которые никак не иммунизировались против коронавируса, болезнь может протекать в более тяжёлой форме, подчеркнул Волчков. По словам вирусолога, в их случае возможно появление более высокой и длительной температуры, а также у них с большей вероятностью может образовываться лёгочная пневмония и появиться боль в теле.

Вирусолог спрогнозировал число заболевших ковидом в сутки на пике новой волны

Вирусолог спрогнозировал число заболевших ковидом в сутки на пике новой волны

Ранее Лайф рассказывал, что в России впервые с 1 апреля выявили более 18 тысяч случаев ковида за сутки. Кроме того, за минувший день от коронавируса умерло 47 пациентов, выздоровело 9817. Всего же с начала пандемии в стране зафиксировано 18 672 422 случая заражения.

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Григорий Воронцов
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