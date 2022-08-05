В Еврокомиссии не считают, что санкции влияют на отправку газовой турбины в Россию
Представитель ЕК Мамер: Санкции ЕС не ограничивают отправку газовой турбины в Россию
Европейские санкции никак не ограничивают отправку в Россию газовой турбины Siemens для "Северного потока". Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Наши санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий. Поэтому они не влияют на отправку турбины в Россию", — сказал он на брифинге в Брюсселе.
Мамер считает все остальные заявления предлогами для ограничения поставок газа в ЕС.
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. В Кремле заявили, что "Газпром" хочет подтверждения неподсанкционного статуса оборудования, а в холдинге уточнили, что нарушение условий контракта случилось уже на этапе передачи турбины в Германию.