В Еврокомиссии не считают, что санкции влияют на отправку газовой турбины в Россию

Европейские санкции никак не ограничивают отправку в Россию газовой турбины Siemens для "Северного потока". Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Наши санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий. Поэтому они не влияют на отправку турбины в Россию", — сказал он на брифинге в Брюсселе.