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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 10:42
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ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал в Донецке

Вооружённые силы Украины совершили обстрел железнодорожного вокзала в Донецке, который расположен в Киевском районе города. Кадры с последствиями атаки были опубликованы в Сети.

ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал в Донецке. Видео © Telegram / Inside 🅉 Donetsk

На видео показана горящая крыша здания после прилёта в неё снаряда со стороны Вооружённых сил Украины. Пока информации о пострадавших и погибших, а также о точных масштабах разрушений нет.

Лайф публикует видео из обстрелянной ВСУ больницы в Донецке
Лайф публикует видео из обстрелянной ВСУ больницы в Донецке

Ранее Лайф рассказывал, что в результате утреннего обстрела Донецка пострадало около 15 человек. Госпитализированы в данный момент трое, сообщил травматолог больницы № 17 Никита Литвин, также подвергшейся обстрелу.

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Telegram / Inside 🅉 Donetsk

Григорий Воронцов
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