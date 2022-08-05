Восстановленные "Азовсталь" и комбинат имени Ильича подарят Мариуполю более 9 тысяч рабочих мест
Минстрой РФ: После восстановления "Азовстали" в Мариуполе появится более 9 тысяч рабочих мест
Более девяти тысяч рабочих мест получится создать при восстановлении завода "Азовсталь" и металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.
"Развивать территорию данного завода и ММК имени Ильича предлагается за счёт восстановления производственных функций, создания промышленного парка на территории МК "Азовсталь" и постепенного внедрения экологически чистых технологий плавления стали", — указывается в сообщении министерства.
В результате получится создать в Мариуполе более девяти тысяч рабочих мест. Кроме того, в рамках мастер-плана будут представлены перспективы развития основных производств. Речь в том числе идёт и о комбинате "Азовсталь", который был разрушен в ходе боевых действий.
Ранее Марат Хуснуллин заявил, что на месте "Азовстали" в Мариуполе может появиться технопарк. По словам вице-премьера РФ, у города будет новое лицо.
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