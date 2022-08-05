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5 августа, 10:32

Уровень доверия Путину достиг почти 81%

ВЦИОМ: Путину доверяет почти 81% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет около 81% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровень доверия российскому лидеру с 25 по 31 июля повысился на 0,1 п.п. — до 80,8%. А показатель одобрения деятельности главы государства за тот же период составил 78,1% (плюс 0,1 п.п. за неделю).

Также стало известно мнение россиян по поводу работы кабмина и его председателя. Так, 52,8% респондентов одобряют их деятельность. О доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину заявили 63,3% опрошенных.

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Ранее Лайф писал, что президенту России Владимиру Путину доверяют 78% жителей страны. Об этом свидетельствовали результаты опроса фонда "Общественное мнение".

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Kremlin.ru

Никита Осипов

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