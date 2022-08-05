"Разошлись по-доброму": Грибник — о схватке с медведем, в которой чудом выжил, но потерял вставную челюсть

Грибник Вальтер Георгиевич, вступивший в схватку с медведем в лесу под Североуральском, рассказал Лайфу, как наткнулся на животное. По словам 71-летнего мужчины, он уже лет 30 ходит в районе старой линии электропередачи возле посёлка Черёмухово.

"Медведь выскочил и сразу на меня набросился, сразу же повалил и всё. Защищался как мог, он за голову начал меня кусать, я его пытался как-то снизу задеть. В один момент он отскочил от меня, взревел и убежал. И мы разошлись с ним в разные стороны по-доброму. Это не он ко мне пришёл в гости — я к нему. Он на своём месте, он там — хозяин", — сказал Вальтер Георгиевич.