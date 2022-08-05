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5 августа, 10:26

"Разошлись по-доброму": Грибник — о схватке с медведем, в которой чудом выжил, но потерял вставную челюсть

Выживший в схватке с медведем свердловский грибник объяснил, как наткнулся на животное

Грибник Вальтер Георгиевич, вступивший в схватку с медведем в лесу под Североуральском, рассказал Лайфу, как наткнулся на животное. По словам 71-летнего мужчины, он уже лет 30 ходит в районе старой линии электропередачи возле посёлка Черёмухово.

"Медведь выскочил и сразу на меня набросился, сразу же повалил и всё. Защищался как мог, он за голову начал меня кусать, я его пытался как-то снизу задеть. В один момент он отскочил от меня, взревел и убежал. И мы разошлись с ним в разные стороны по-доброму. Это не он ко мне пришёл в гости — я к нему. Он на своём месте, он там — хозяин", — сказал Вальтер Георгиевич.

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Когда раненый мужчина вернулся к машине, его сват с трудом вытащил ножик из рук грибника, ведь из-за шока рука просто не разжималась. В ходе схватки пострадавший потерял телефон, ключи и вставную челюсть.

Напомним, пострадавшего грибника оперировали три часа. У него, по словам врачей, была скальпированная рана черепа, подранные уши и лицо в области глаза, а также перелом двух костей кисти от укуса медведя.

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"ВКонтакте" / "Североуральск | Новости | proseverouralsk.ru"

Юлия Архипова

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