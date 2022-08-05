Военные РФ уничтожили до 150 бойцов ВСУ и две гаубицы М777 США в Запорожье

До 150 украинских военных, две гаубицы М777 США и 1500 боеприпасов к ним уничтожили Вооружённые силы России в Запорожской области. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, в результате было также уничтожено порядка 350 снарядов к РСЗО "Град", а ещё семь БПЛА, восемь артиллерийских орудий различной модификации и шесть гаубиц "Мста-Б".