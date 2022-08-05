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Опубликовано 5 августа 2022, 10:11
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Военные РФ уничтожили до 150 бойцов ВСУ и две гаубицы М777 США в Запорожье

До 150 украинских военных, две гаубицы М777 США и 1500 боеприпасов к ним уничтожили Вооружённые силы России в Запорожской области. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, в результате было также уничтожено порядка 350 снарядов к РСЗО "Град", а ещё семь БПЛА, восемь артиллерийских орудий различной модификации и шесть гаубиц "Мста-Б".

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Ранее сообщалось, что российские военные подавили взвод РСЗО "Град" ВСУ под Харьковом. Также ликвидировано три взвода гаубиц Д-30 в ДНР, заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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