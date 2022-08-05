Российская авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки до 190 целей ВСУ
До 190 целей ВСУ были успешно поражены за сутки российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Поражено четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населённого пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182-х районах. Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населённых пунктов Константиновка и Артёмовск ДНР", — отметил представитель военного ведомства.
Ранее стало известно, что украинские военные несут потери в районе Артёмовска в результате "дружеского огня", а одно из подразделений 72-й бригады ВСУ в том же районе вовсе отказалось выполнять приказ командования, самовольно покинуло позиции и ушло в тыл.